اضرار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تقدّر بنحو (30) مليار دولار حتى الآن

MENAFN - Amman Net) قال الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، إن أضرار الحرب على الكيان الصهيوني تُقدر بنحو (30) مليار دولار، وهذا يشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي حسب تصريح محافظ البنك المركزي للكيان الصهيوني، وهذا الرقم مرشّح للارتفاع مع إطالة أمد الحرب.

وأضاف عقل لـ الاردن24 أن التوقعات تشير إلى استمرار الحرب لمدة (60) يوما أو أكثر، وستكون الأعلى كلفة من بين جميع الجولات السابقة، وستبلغ تكلفتها المباشرة نحو (6.2) مليار دولار هي كلف السلاح والذخيرة، واستدعاء قوات الاحتياط، إضافة إلى (4.25) مليار دولار وهي التعويضات التي سيتمّ صرفها لجميع الضحايا والمتضررين من الأفراد والشركات.

وبيّن عقل أن العجز في ميزانية الاحتلال وصل إلى (4%)، وهذا سيجبر الكيان على التوجه إلى الاقتراض، اضافة لانخفاض الاحتياطي المالي بنحو (7.5) مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي أعلن تراجع النمو من 3 بالمئة إلى 2.3 بالمئة.

وأشار عقل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حيث تم إغلاق حقل "تمار" للغاز، و أدى ذلك إلى ارتفاع كلف الكهرباء في الكيان الصهيوني، علاوة على التداعيات الخارجية الممثلة في ارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع صادرات الاحتلال من الغاز التي تكلف العدو (300) مليون دولار شهرياً حيث تراجعت صادرات الغاز بنسبة 70%.

وأشار عقل إلى أن عملية التعبئة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، أثرت بشكل سلبي على قطاع الزراعة حيث تم سحب نحو (12) ألف مزارع للجيش وتعطل قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات التي يعمل بها فئة الشباب بشكل أثّر على حجم الناتج المحلى الإجمالي.

ولفت عقل إلى التصاعد المحتمل لحجم الدين الإسرائيلي، والمخاطر التي تواجه تصنيفها الائتماني من قبل المؤسسات الائتمانية الثلاثة، وهي: مؤسسة موديز ووكالة فيتش ووكالة ستاندرد آند بورز، وما أعلنته سابقا وكالتا موديز وفيتش، حيث وضع المؤسستان التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني قيد المراجعة تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.