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زياش يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

11/30/2023 7:17:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم النجم المغربي حكيم زياش أداء مبهرا ليساهم في انتزاع فريقه غلطة سراي التركي لتعادل ثمين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وسجل زياش هدفين من ركلتين حرتين في الدقيقتين 29 و62، مساهما في تحقيق فريقه لنتيجة التعادل 3-3.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن زياش أصبح ثالث لاعب فقط منذ موسم 2003- 2004 يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة واحدة بدوري الأبطال.
وأوضحت الشبكة أنه سبق اللاعب المغربي في ذلك الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو (في العام 2009)، والبرازيلي نيمار (2018).
وبتعادله مع يونايتد، رفع غلطة سراي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما بقي الفريق الإنجليزي في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

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