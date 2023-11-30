اتحاد الكرة يحدد مواعيد الأسبوعين الأخيرين بدوري الدرجة الأولى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حدد اتحاد كرة القدم، مواعيد الأسبوعين الأخيرين (12 و13) من دوري الدرجة الأولى، بعد اتضاح معالم المنافسة.
ووفق المواعيد التي حددها الاتحاد الأربعاء، فإن الأسبوع 12 ينطلق يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق مباريات الأسبوع 13 يوم 10 الشهر المقبل.
وكان اتحاد الكرة أخرّ تحديد مواعيد الأسبوعين الأخيرين، لإقامة المباريات المفصلية بنفس التوقيت حفاظا على العدالة، إلا أن معالم الدوري اتضحت بعد انتهاء الجولة 11، حيث صعد فريقا الجزيرة والصريح لدوري المحترفين، فيما هبط فريقا العالية والطرة للدرجة الثانية.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN30112023000208011052ID1107515641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.