بلينكن يحضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الحرب الإسرائيلي ينعقد بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل بإطار جولة في المنطقة.
وحضر بلينكن في زياراته السابقة لإسرائيل بعد طوفان الأقصى اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي، كما حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع الأميركي لويد أستون.
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