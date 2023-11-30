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كم تبلغ ثروة أنتونيلا وجورجينا؟.. أغنى 10 زوجات لنجوم كرة القدم

11/30/2023 7:17:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ذا صن" قائمة أغنى 10 زوجات للاعبي كرة القدم، مشيرة إلى أن زوجات اللاعبين أصبحن يجنين الكثير من الأموال بأعمالهن الخاصة وأن زمن اعتمادهن على ثروة أزواجهن قد ولى.
وشهدت القائمة تفوق أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جورجينا رودريغيز شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وجاء ترتيب أغنى 10 زوجات للاعبي كرة القدم كالتالي:
-10- ريكيبا فاردي
جاءت في المركز العاشر ريكيبا فاردي زوجة جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي وهداف وبطل الدوري الممتاز السابق بثروة بلغت ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.
وعرفت ريكيبا البالغ عمرها 41 عاما بظهورها في البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل "أنا مشهور" في 2017 و"الرقص على الثلج"، في 2021.
-9- بيري إدواردز
بيري هي خطيبة أليكس تشامبرلين، لاعب ليفربول وأرسنال السابق وبشكتاش التركي الحالي، وهي نجمة بوب ناجحة للغاية وعضو في فرقة "ليتل ميكس".
وحلت بيري البالغة من العمر 30 عاما، في المركز التاسع بتلك القائمة بثروة سبعة ملايين جنيه إسترليني.
-8- جورجينا رودريغيز
جورجينا البالغة من العمر 29 عاما، هي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يبلغ عدد متابعيه 53 مليون معجب.
ومع ذلك، فإن شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحتل فقط المركز الثامن في قائمة أغنى زوجات لاعبي كرة القدم بثروة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه إسترليني.
وجاءت ثروة جورجينا عبر الفيلم الوثائقي الذي تعرضه لشبكة "نتفيلكس" بعنوان "أنا جورجينا" بالإضافة لعقود الرعاية مع علامات تجارية شهيرة مثل "برادا" و"شانيل" و"غوتشي".
-7- آنا إيفانوفيتش
آنا البالغة من العمر 36 عاما هي شريكة الأسطورة الألماني باستيان شفاينشتايجر الذي لعب لمانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وتوج بمونديال 2014 مع ألمانيا.
واشتهرت الجميلة الصربية بلعب التنس، وكانت المصنفة أولى عالميا في عام 2008.
وفازت إيفانوفيتش ببطولة فرنسا المفتوحة واحتفظت بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس لمدة 12 أسبوعا.
وحلت إيفانوفيتش في المركز السابع في قائمة أغنى زوجات لاعبي كرة القدم بـ13 مليون جنيه إسترليني.
-6- كولين روني
تحتل كولين روني المرتبة السادسة وهي زوجة واين روني هداف مانشستر يونايتد التاريخي، ومدرب برمنغهام سيتي الحالي.
وتعمل صاحبة الـ15 مليون جنيه إسترليني ككاتبة أعمدة لمجلات أطفال، ولديها كذلك تعاقدات مع متاجر "أسدا"، وكتبت عديد الكتب منها سيرة ذاتية.
-5- أنتونيلا روكوزو
حلت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي في المرتبة الخامسة بـ16 ملايين استرليني.
قد وقعت أنتونيلا عقود رعاية مع شركات عالمية أبرزها "أديداس" و"ألو يوغا" و"ريكي ساركاني"، بالإضافة لعملها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
-4- آن كاثرين غوتزه
زوجة الألماني ماريو غوتزه، لاعب بايرن ميونخ السابق وآينتراخت فرانكفورت الحالي، ولديها ثروة تبلغ 28 ملايين استرليني.
عارضة الأزياء الألمانية، 33 عاما، ظهرت على إعلانات مجلات عالمية مثل "GQ" و"FHM"، بالإضافة لظهورها في حلقات "دعنا نرقص" عبر التلفاز.
-3- آنا ليفاندسكا
جاءت زوجة مهاجم نادي برشلونة ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة، بثروة بلغت 36 مليون جنيه إسترليني.
وتبلغ ليفاندسكا 35 عاما، وأصبحت أخصائية تغذية في عام 2013، وقدمت نصائح غذائية وخططا للتمارين الرياضية من خلال مدونة وكتاب.
-2- بيلار روبيو
بيلار، 45 عاما، هي مذيعة تلفزيونية إسبانية وزوجة سيرجيو راموس.
احتلت بيلار المركز الثاني في القائمة الاستثنائية بثروة بلغت 47 ملايين استرليني.
قبل أن تحصل على فرصة كبيرة على شاشة التلفزيون، كانت بيلار عارضة أزياء في إسبانيا لماركات الملابس الداخلية والبيكيني.
ولديها أربعة أبناء من أسطورة ريال مدريد.
-1- فيكتوريا بيكهام
تصدرت فيكتوريا بيكهام زوجة ديفيد بيكهام نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، وأحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي الحالي قائمة أغنى زوجات نجوم كرة القدم.
وبلغت ثروة فيكتوريا بيكهام بحسب "ذا صن" 55 مليون جنيه إسترليني، وذلك بفضل المال الذي جنته من خلال عملها في فرقة "Spice Girls" الشهيرة في تسعينيات القرن الماضي.

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