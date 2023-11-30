أول تعليق لمبابي بعد تعثر سان جيرمان أمام نيوكاسل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أنه كان بإمكانه القيام بالمزيد خلال المباراة التي تعثر فيها فريقه بالتعادل 1-1 أمام ضيفه نيوكاسل الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.وشارك مبابي أساسيا في المباراة ولعب جميع دقائقها، ونجح في تسجيل هدف التعادل للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن قبل إحرازه هذا الهدف، كان المهاجم الفرنسي الدولي قد أهدر فرصتين سانحتين.



وبعد المباراة، قال مبابي في تصريحات لشبكة "RMC Sport": "أحاول أن أكون في أفضل حالاتي كل ليلة لأكون مفيدا لفريقي.. وظيفتي هي تسجيل الأهداف، لكنني أعتقد أنه كان بإمكاني مساعدة فريقي بشكل أكبر (في لقاء نيوكاسل)، لقد أتيحت لي الكثير من الفرص".

وأضاف: "أي شخص سيرى أننا سيطرنا كما يجب وحصلنا على العديد من الفرص للتسجيل، الآن أمامنا مباراة واحدة فقط متبقية وهدفنا هو الصعود في المركز الأول بالمجموعة، لذلك الرسالة واضحة بضرورة الفوز على بوروسيا دورتموند" في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر والمتأهل سلفا، بينما يأتي كل من نيوكاسل وميلان بالمركزين الثالث والرابع بخمس نقاط لكل منهما.

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