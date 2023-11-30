أنشيلوتي: بيلينغهام هدية لكرة القدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن الإنجليزي جود بيلينغهام هو "هدية لكرة القدم" لأن رؤية لاعب "بهذه الإمكانيات يسعد عالم كرة القدم بأكمله".وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال أنشيلوتي "الحقيقة هي أن بيلينغهام يفجر مفاجآت كل يوم. في كل مباراة. ليس لنا فقط، بل للجميع. بيلينغهام هدية لكرة القدم. عالم كرة القدم بأكمله سعيد برؤية لاعب بهذه الإمكانيات، وهذه الصورة الإيجابية".وقال المدرب الإيطالي: "آمل أن يتمكن من الاستمرار على هذا النحو".وتابع: "أنا لا أخوض في مسألة الأموال التي كلفها بيلينغهام. الحقيقة أن هذه الصفقة كانت مذهلة بالنسبة للنادي".



وصرح الإيطالي: "بيلينغهام شاب جاد ومحترف. لقد تكيف بشكل جيد للغاية مع المجموعة. لم يكن يريد شيئاً خاصاً. إنه يعمل وينسجم جيداً مع زملائه".

وعلى سبيل المزاح، قال أنشيلوتي: "عليه تحسين لغته الإسبانية، لا أحد مثالي".

وتحدث الإيطالي المخضرم عن مقارنة بيلينغهام بالفرنسي زين الدين زيدان، الذي دربه أيضاً.



وأضاف: "من الصعب المقارنة بين جيلين مختلفين. ما أراه مختلفاً هو الوصول إلى داخل منطقة الجزاء، وهو ما لم يكن لدى زيدان، وهناك جودة فردية كانت لدى زيدان لا يمتلكها بيلينغهام.. لكن هذه هي كرة القدم الحديثة، التي تريد المزيد من اللاعبين الأقوياء بدنياً القادرين على تغطية الملعب بشكل أسرع".

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