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هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا

11/30/2023 7:17:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.


وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن لدى حركة حماس عشرات الجثث لإسرائيليين، مؤكدة أن إسرائيل غير معنية باستعادة جثث في المرحلة الحالية من الهدنة.


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