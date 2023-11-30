-->

Friday, 01 December 2023 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مارادونا كان مشجعاً لريال مدريد في أيامه الأخيرة

11/30/2023 7:17:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مواجهة ريال مدريد مع نابولي في دوري أبطال أوروبا، جددت ذكريات الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا مع "الملكي".
أوضحت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كان يرتبط بعلاقة صداقة مع النجم الأرجنتيني.
وأضافت "رغم ماضيه المعروف مع برشلونة، ولكن مارادونا انتهى به الأمر لأن يكون لديه بعض الكراهية للنادي الكاتالوني، في الوقت الذي أصبح فيه من أشد معجبي ريال مدريد في الأيام الأخيرة من حياته".
واختتمت "بيريز أعطى رقم هاتفه إلى مارادونا وأكد له أنه متاح في أي وقت إذا احتاج أي شيء".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN30112023000208011052ID1107515631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث