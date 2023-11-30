مارادونا كان مشجعاً لريال مدريد في أيامه الأخيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مواجهة ريال مدريد مع نابولي في دوري أبطال أوروبا، جددت ذكريات الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا مع "الملكي".
أوضحت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كان يرتبط بعلاقة صداقة مع النجم الأرجنتيني.
وأضافت "رغم ماضيه المعروف مع برشلونة، ولكن مارادونا انتهى به الأمر لأن يكون لديه بعض الكراهية للنادي الكاتالوني، في الوقت الذي أصبح فيه من أشد معجبي ريال مدريد في الأيام الأخيرة من حياته".
واختتمت "بيريز أعطى رقم هاتفه إلى مارادونا وأكد له أنه متاح في أي وقت إذا احتاج أي شيء".
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