أمير قطر ورئيس البرازيل يؤكدان أهمية حماية المدنيين بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أكدا أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فضلا عن أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لأهالي القطاع.
أتى ذلك خلال اجتماع أمير قطر والرئيس البرازيلي في الدوحة.
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