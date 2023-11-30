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أمير قطر ورئيس البرازيل يؤكدان أهمية حماية المدنيين بغزة

11/30/2023 7:17:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أكدا أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فضلا عن أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات لأهالي القطاع.


أتى ذلك خلال اجتماع أمير قطر والرئيس البرازيلي في الدوحة.

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