راموس يسجل الهدف رقم 10 آلاف في دوري الأبطال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الإسباني سرجيو راموس الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حين أحرز هدف التقدم 1-0 لإشبيلية أمام إيندهوفن الهولندي.وأصبح راموس المدافع الأكثر تهديفاً في تاريخ دوري الأبطال، وسجل هدفه الأول مع إشبيلية منذ عودته إليه بعد 18 عاماً عقب رحيله إلى ريال مدريد.وكان إيمرسون هو الذي سجل الهدف رقم 9000 في تاريخ دوري الأبطال عام 2021 وهو في صفوف تشيلسي.



وكان الأرجنتيني إريك لاميلا، زميل راموس في إشبيلية أيضاً هو الذي سجل الهدف رقم 8000 في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بحسب بيانات (بيسوكر برو).



وبهدفه في مرمى إيندهوفن، أصبح راموس المدافع الأكثر تهديفياً في تاريخ دوري الأبطال برصيد 17 هدفاً في 141 مباراة.

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