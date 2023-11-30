الصحة العالمية توثق 427 هجوما على منشآت صحية بفلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثقت منظمة الصحة العالمية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقوع 427 هجوما على المنشآت الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، منهم 203 في القطاع.
وقالت المنظمة إن الهجمات أسفرت عن استشهاد 560 شخصا في غزة، و6 أشخاص في الضفة الغربية، فضلا عن إصابة 718 آخرين بغزة، و40 في الضفة.
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