الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا منذ أمس بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار النادي في بيان إن عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين إلى 3365 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة، وسط اقتحامات واعتقالات شبه يومية في المدن والبلدات الفلسطينية.
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