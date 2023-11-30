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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

11/30/2023 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا منذ أمس بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار النادي في بيان إن عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين إلى 3365 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة، وسط اقتحامات واعتقالات شبه يومية في المدن والبلدات الفلسطينية.

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