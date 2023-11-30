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رويترز عن قوة اليونيفل: إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان

11/30/2023 6:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت رويترز عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ردّ على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود.
وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال، إن مقاتلاته اعترضت ما وصفته بتهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.




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