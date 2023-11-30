رويترز عن قوة اليونيفل: إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان

رويترز عن قوة اليونيفل: إسرائيل ردت على إطلاق نار من لبنان
التاريخ
11/30/2023 6:14:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت رويترز عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ردّ على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود.
وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال، إن مقاتلاته اعترضت ما وصفته بتهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.
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