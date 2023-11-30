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بلينكن يلتقي نتنياهو بزيارته السادسة لإسرائيل

11/30/2023 6:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك بعد لقاء بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه أبلغ بلينكن استعداد السلطات الإسرائيلية لمواصلة القتال في غزة حتى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعودة كل المحتجزين، وفق تعبيره.
وتعد زيارة بلينكن لتل أبيب السادسة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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