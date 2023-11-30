بلينكن يلتقي نتنياهو بزيارته السادسة لإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك بعد لقاء بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه أبلغ بلينكن استعداد السلطات الإسرائيلية لمواصلة القتال في غزة حتى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعودة كل المحتجزين، وفق تعبيره.
وتعد زيارة بلينكن لتل أبيب السادسة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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