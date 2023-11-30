مستشار نتنياهو: لا يزال هناك 140 محتجزا لدى حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي إن إن" الأميركية إنه لا يزال ما لا يقل عن 140 محتجز لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل غزة.
مؤكدا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة ستجدد كل يوم تطلق فيه حركة حماس سراح 10 محتجزين أحياء.
وكانت حركة حماس عرضت إطلاق سراح 7 محتجزين من النساء والأطفال و3 جثامين لمحتجزين قضوا تحت القصف الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل اشترطت تمديد الهدنة بأن يكون المفرج عنهم أحياء.
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