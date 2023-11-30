مستشار نتنياهو: لا يزال هناك 140 محتجزا لدى حماس

MENAFN - Al Wakeel News)قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "سي إن إن" الأميركية إنه لا يزال ما لا يقل عن 140 محتجز لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل غزة.



مؤكدا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة ستجدد كل يوم تطلق فيه حركة حماس سراح 10 محتجزين أحياء.



وكانت حركة حماس عرضت إطلاق سراح 7 محتجزين من النساء والأطفال و3 جثامين لمحتجزين قضوا تحت القصف الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل اشترطت تمديد الهدنة بأن يكون المفرج عنهم أحياء.



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