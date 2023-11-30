قناة عبرية : هذا موعد استئناف الحرب في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر سياسي في تل أبيب قوله، إن الأخيرة أصبحت قريبة من نهاية صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت بأن "ذلك يأتي امتدادا لتصريحات مسؤولين في تل أبيب بأنهم يستعدون لاستئناف العدوان البري في الأسبوع المقبل، واستهداف جنوب قطاع غزة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن صباح الخميس، استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
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