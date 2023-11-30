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قناة عبرية : هذا موعد استئناف الحرب في غزة

11/30/2023 6:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر سياسي في تل أبيب قوله، إن الأخيرة أصبحت قريبة من نهاية صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت بأن "ذلك يأتي امتدادا لتصريحات مسؤولين في تل أبيب بأنهم يستعدون لاستئناف العدوان البري في الأسبوع المقبل، واستهداف جنوب قطاع غزة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن صباح الخميس، استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.

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