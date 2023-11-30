فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار في شارع النصر بمدينة غزة، ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار أسفر عن إصابات أو خسائر وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
وكان مواطنون في غزة تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حركة الدبابات الإسرائيلية وتواجدها في مواقع شمال غرب غزة، وذلك بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.
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