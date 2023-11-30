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فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

11/30/2023 6:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي النار في شارع النصر بمدينة غزة، ولم يتضح ما إذا كان إطلاق النار أسفر عن إصابات أو خسائر وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.


وكان مواطنون في غزة تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر حركة الدبابات الإسرائيلية وتواجدها في مواقع شمال غرب غزة، وذلك بالرغم من سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

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