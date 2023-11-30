-->

Friday, 01 December 2023 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الأسرى: 80% من المعتقلين يحولون للاعتقال الإداري

11/30/2023 6:14:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس اليوم إن %80 من معتقلي الضفة يحولهم الاحتلال للاعتقال الإداري لعدم قدرته على توجيه تهم لهم.


وأضاف أن سلطات الاحتلال اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في قطاع غزة، منهم أطباء ونساء قبل الإفراج عن بعضهم، مشددا على أن إسرائيل لم تغير من سياساتها بشأن معاملة الأسرى.


ودعا فارس إلى هبة جماهيرية من أجل نصرة المعتقلين لدى الاحتلال.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا


MENAFN30112023000208011052ID1107515417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث