هيئة الأسرى: 80% من المعتقلين يحولون للاعتقال الإداري

MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس اليوم إن %80 من معتقلي الضفة يحولهم الاحتلال للاعتقال الإداري لعدم قدرته على توجيه تهم لهم.



وأضاف أن سلطات الاحتلال اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في قطاع غزة، منهم أطباء ونساء قبل الإفراج عن بعضهم، مشددا على أن إسرائيل لم تغير من سياساتها بشأن معاملة الأسرى.



ودعا فارس إلى هبة جماهيرية من أجل نصرة المعتقلين لدى الاحتلال.



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