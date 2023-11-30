هيئة الأسرى: 80% من المعتقلين يحولون للاعتقال الإداري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس اليوم إن %80 من معتقلي الضفة يحولهم الاحتلال للاعتقال الإداري لعدم قدرته على توجيه تهم لهم.
وأضاف أن سلطات الاحتلال اعتقلت أعدادا كبيرة من المواطنين في قطاع غزة، منهم أطباء ونساء قبل الإفراج عن بعضهم، مشددا على أن إسرائيل لم تغير من سياساتها بشأن معاملة الأسرى.
ودعا فارس إلى هبة جماهيرية من أجل نصرة المعتقلين لدى الاحتلال.
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