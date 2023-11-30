يونيسيف: يجب مضاعفة حجم المساعدات لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر إنه يجب مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه في الوقت الحالي كل رعاية في غزة تعد طارئة وسط احتياجات القطاع الكبيرة.
وكان إلدر وصف الوضع الذي يعيشه أطفال القطاع بالمرعب، أثناء إيصال اليونيسيف لمساعدات ضرورية لسكان القطاع.
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