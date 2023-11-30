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يونيسيف: يجب مضاعفة حجم المساعدات لغزة

11/30/2023 6:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر إنه يجب مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه في الوقت الحالي كل رعاية في غزة تعد طارئة وسط احتياجات القطاع الكبيرة.
وكان إلدر وصف الوضع الذي يعيشه أطفال القطاع بالمرعب، أثناء إيصال اليونيسيف لمساعدات ضرورية لسكان القطاع.

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