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بيسكوف يعلق على موقف بلغاريا حول الطائرة مع زاخاروفا

11/30/2023 6:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قيام بلغاريا بمنع تحليق طائرة تقل المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر الأجواء البلغارية "كان تصرفا سخيفا وغبيا".
وأضاف ممثل الكرملين: "بالطبع، لا يمكن تفسير مثل هذا الموقف للسلطات البلغارية بأي شيء. إنه خارج نطاق التصرف العقلاني. إنه تصرف سخيف تماما، بل يمكن القول إنه مفعم بالغباء".

روسيا اليوم

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