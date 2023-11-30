بيسكوف يعلق على موقف بلغاريا حول الطائرة مع زاخاروفا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قيام بلغاريا بمنع تحليق طائرة تقل المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر الأجواء البلغارية "كان تصرفا سخيفا وغبيا".
وأضاف ممثل الكرملين: "بالطبع، لا يمكن تفسير مثل هذا الموقف للسلطات البلغارية بأي شيء. إنه خارج نطاق التصرف العقلاني. إنه تصرف سخيف تماما، بل يمكن القول إنه مفعم بالغباء".
روسيا اليوم
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