إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب شاب (23 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة إذنا غرب الخليل.
وذكر مراسل "وفا " أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب أحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة جورة الأعرج بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب بلدة إذنا، ما أدى إلى إصابته بالفخذ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.
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