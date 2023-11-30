إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل

MENAFN - Al Wakeel News)أصيب شاب (23 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة إذنا غرب الخليل.



وذكر مراسل "وفا " أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب أحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة جورة الأعرج بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب بلدة إذنا، ما أدى إلى إصابته بالفخذ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.



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