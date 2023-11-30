العيسوي والفايز يتفقدان مشروع اعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي بالعقبة

العيسوي والفايز يتفقدان مشروع اعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي بالعقبة
التاريخ
11/30/2023 6:14:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ، ومحافظ العقبة، اليوم الخميس، مشروع اعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه بمدينة العقبة واطلع على مراحل سير العمل النهائية للمشروع.
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