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العيسوي والفايز يتفقدان مشروع اعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي بالعقبة

11/30/2023 6:14:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ، ومحافظ العقبة، اليوم الخميس، مشروع اعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه بمدينة العقبة واطلع على مراحل سير العمل النهائية للمشروع.

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