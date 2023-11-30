-->

Friday, 01 December 2023 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية الكرك لادارة فرعها

11/30/2023 6:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت أمس المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس بلدية الكرك محمد المعايطة اتفاقية بهدف إدارة وتشغيل فرع زها في محافظة الكرك .
وتأتي هذه الإتفاقية ضمن إطار المبادرات الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بإنشاء مراكز زها الثقافية في جميع محافظات المملكة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والإجتماعية ودعم الابداع وتوفير فرص عمل للاردنيين من خلال فروع مركز زها في مختلف أنحاء المملكة .
وأكدت صبيح أن إنشاء المركز يهدف إلى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الابداع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تعزيز وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي .
وأضافت أن المركز يسعى إلى تحفيز الطاقات وتمكينها ، ودعم ريادة الاعمال والإبداع في مختلف المجالات ومنها التكنولوجي ،الثقافي ،الفني ،والتربوي في المجتمع وتعزيز قيم التآخي والتعاون والتسامح بين افراد المجتمع بما يخدم تكامل الثقافات و تنوعها .
ومن ناحيته أشاد المعايطة بدور مركز زها الثقافي في تقديم خدمات مميزة ترقى بنمو وإدراك الاطفال واليافعين بكافة الأساليب الترفيهية والتثقيفية والتعليمية وتنمية المواهب والإبداعات بالاضافة إلى دوره في تمكين المراة والشباب اقتصادياً ومعرفياً وتحسين أوضاعهم .
وسيتم بموجب الاتفاقية إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والانشطة والفعاليات المقدمة في فرع مركز زها الثقافي الكرك والموجهة للأطفال واليافعين من عمر ( 3 ) أعوام ولغاية عمر ( 18 ) عام ، إلى جانب سيدات المجتمع المحلي وذلك بما يحقق تقديم الخدمة لكافة أبناء المجتمع .


وسيكون فرع مركز زها الكرك عبارة عن مركز نموذجي للأطفال في محافظة الكرك ، حيث تم انشاء مباني داخلية و ملعب ومرافق خارجية وتزويدها بمناطق العاب بحيث يحتوي على قاعة تدريب , قاعة كراميش للاطفال من (3-6) سنوات ,قاعة تفكير ابداعي , ملعب , مناطق العاب و تنزه ، قاعة فعاليات ، قاعة حاسوب , مبنى للموظفين ومرافق صحية .

MENAFN30112023000208011052ID1107515410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث