اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية الكرك لادارة فرعها

وسيكون فرع مركز زها الكرك عبارة عن مركز نموذجي للأطفال في محافظة الكرك ، حيث تم انشاء مباني داخلية و ملعب ومرافق خارجية وتزويدها بمناطق العاب بحيث يحتوي على قاعة تدريب , قاعة كراميش للاطفال من (3-6) سنوات ,قاعة تفكير ابداعي , ملعب , مناطق العاب و تنزه ، قاعة فعاليات ، قاعة حاسوب , مبنى للموظفين ومرافق صحية .

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