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مناورات إيرانية عمانية في المحيط الهندي ومضيق هرمز

11/30/2023 6:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجريت مناورات الإغاثة والإنقاذ البحري المشتركة بين إيران وسلطنة عمان بحضور الغواصين المقاتلين وقوات الطيران والبحرية الإيرانية والعمانية في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.
وأعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للجيش الإيراني عن إجراء مناورات الإغاثة والإنقاذ البحري المشتركة بين إيران وسلطنة عمان بهدف تعزيز الاستعداد القتالي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بشأن الأمن البحري بمشاركة الغواصين المقاتلين وقوات الطيران والبحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية العمانية في مياه المحيط الهندي ومضيق هرمز.
وشاركت في هذه المناورات التي استمرت ليوم واحد، المروحيات العسكرية للبلدين بالتزامن مع عمليات مراقبة السفن العسكرية والتجارية بواسطة المسيرات الإيرانية وطائرات الاستطلاع التابعة للقوات الجوية للجيش الايراني بحضور رؤساء لجنة الصداقة العسكرية المشتركة للبلدين. كما كانت كل من المدمرتين "دنا" و"سهند" حاضرة في هذه المناورات إلى جانب الوحدات القتالية السطحية.




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