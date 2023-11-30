الرنتاوي: الصين دعت حماس لزيارة بكين

MENAFN - Amman Net) قال عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية، والكاتب والمحلل السياسي في الشؤون الشرق أوسطية، إن الصين دعت حركة حماس، إلى إرسال وفد لزيارة بكين، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يأمل "ألا تتم" الزيارة.

وذكر في تغريدة له على منصة "إكس" أن "للصين علاقة طيبة مع حماس"، مبينا أن "الحركة دعت إلى إرسال وفد منها لزيارة بكين".

وأضاف: "كعادتها في ممارسة بروتوكولات السياسة الخارجية اتصلت بالسلطة ودعت الرئيس عباس لزيارتها، لكأنها تستأذنه في استضافة وفد حماس".

وتابع الرنتاوي بأن "عباس أبلغ الصينيين بأنه يفضل استقبال وفد حركة حماس من ضمن وفد فلسطيني بعد إتمام المصالحة".

الكاتب والمحلل السياسي رأى أن "المصالحة لن تتم بوجود عباس، وهو يأمل أيضاً ألا تتم زيارة حماس".

ومضى يقول: "ستذهب قيادة الحركة إلى بكين وإن بعد حين، فيما زيارة عباس لها بات موضع شك".

وفي 9 تشرين الثاني الحالي، وعند سؤال وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية حول زيارة وفد "حماس" إلى بكين، قال إن "الصين تواصل بذل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار منعا من اتساع رقعة الصراع إلي مناطق أخرى"، بحسب ما ذكرت شبكة“غلوبال تايمز” الصينية.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الصينية الزيارة الوشيكة إلى بكين لوفد من حركة حماس.

ونقلت شبكة "Agenzia Nova "، عن القيادي في "حماس" علي البركة، خلال مقابلة أجراها مطلع نوفمبر مع قناة "سبوت شوت" اللبنانية أنه تحدث عن زيارة مرتقبة للحركة إلى الصين.

لكن منذ بدء العدوان، حافظت الصين على اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية، ولم يتم الكشف عن أي لقاءات رسمية بين المسؤولين الصينيين وقادة حماس، وفقا للشبكة.

واليوم الخميس، طالبت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة، بأن يتم فورا إرساء "هدنة إنسانية مستدامة" بين الاحتلال وحركة "حماس".

وقالت الوزارة في الوثيقة إنه "يجب على أطراف النزاع... أن ترسي فورا هدنة إنسانية دائمة ومستدامة"، داعية إلى "وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال".

وأكدت الوزارة بشكل واضح رفضها "النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ودعت كذلك "إلى "إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن المحتجزين".

وتعتبر الصين تاريخيا متضامنة مع القضية الفلسطينية، وداعمة لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حل الدولتين.

