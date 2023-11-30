فنانة كندية تتخلى عن جنسيتها الاسرائيلية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة- (فيديو)

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أعلنت الفنانة ومنتجة الأفلام الكندية يولا بينيفولسكي تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة أنها تقدمت بطلب رسمي بهذا الشأن لدى السفارة الإسرائيلية في تورنتو.

وقالت“بينيفولسكي” أنها تركت إسرائيل وانتقلت للعيش في كندا قبل 23 عاما، حيث أبرزت من خلال الفيديو المصور جواز سفرها الإسرائيلي وهويتها الإسرائيلية بالإضافة إلى بطاقة الإعفاء من الجيش، مشيرة انه لم يسبق لها أن خدمت أو التحقت بالجيش الإسرائيلي.

ومن خلال فيديو مصور نشرته“بينيفولسكي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت:“لم يكن الأمر سهلا، فكرت بالأمر طويلا منذ عرفت التاريخ الحقيقي للمكان الذي نشأت فيه، هذا التاريخ الذي لم نتعلمه في المدرسة”.

وأوضحت“بينيفولسكي” أن السبب الذي جعلها تقدم على هذه الخطوة الآن، هو الهجوم المروع الذي قامت به إسرائيل على غزة، والأبعاد الكارثية لعدد الضحايا المدنيين جراء هذا العدوان.

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