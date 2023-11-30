فنانة كندية تتخلى عن جنسيتها الاسرائيلية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة- (فيديو)

(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يستضيف اليوم اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية
مقتل إسرائيليان، وأصابة 8 آخرون بينهم "حالات حرجة" في إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة اليوم، كما و استشهد فلسطينيان بزعم تنفيذهما العملية
استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم وأصابة عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا
سلطات الاحتلال الإسرائيلي افرجت فجر اليوم ، عن 30 أسيرا فلسطينيا، بينهم 14 امرأة و 16طفلا، مقابل 10 أسرى إسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين في الدفعة السادسة من صفقة التبادل.
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ترتفع درجات الحرارة اليوم ، قليلاً لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. فنانة كندية تتخلى عن جنسيتها الاسرائيلية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة- (فيديو) 11/30/2023 - 12:45 عمان ن
أعلنت الفنانة ومنتجة الأفلام الكندية يولا بينيفولسكي تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة أنها تقدمت بطلب رسمي بهذا الشأن لدى السفارة الإسرائيلية في تورنتو.
وقالت“بينيفولسكي” أنها تركت إسرائيل وانتقلت للعيش في كندا قبل 23 عاما، حيث أبرزت من خلال الفيديو المصور جواز سفرها الإسرائيلي وهويتها الإسرائيلية بالإضافة إلى بطاقة الإعفاء من الجيش، مشيرة انه لم يسبق لها أن خدمت أو التحقت بالجيش الإسرائيلي.
ومن خلال فيديو مصور نشرته“بينيفولسكي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت:“لم يكن الأمر سهلا، فكرت بالأمر طويلا منذ عرفت التاريخ الحقيقي للمكان الذي نشأت فيه، هذا التاريخ الذي لم نتعلمه في المدرسة”.
وأوضحت“بينيفولسكي” أن السبب الذي جعلها تقدم على هذه الخطوة الآن، هو الهجوم المروع الذي قامت به إسرائيل على غزة، والأبعاد الكارثية لعدد الضحايا المدنيين جراء هذا العدوان.
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