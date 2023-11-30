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جنود إسرائيليون يصفون الجحيم الذي واجهوه في الحرب البرية على غزة

11/30/2023 6:14:00 AM
(MENAFN- Amman Net) وصف جنود إسرائيليون حجم "الجحيم" الذي واجهوه في الحرب البرية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم.

وكشفت صحيف "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل تتعلّق بإقالة قائد سرية في جيش الاحتلال ونائبه، بسبب انسحابهما من الحرب دون تنسيق.

ونقلت عن جنود قولهم إنهم وقعوا في كمين للمقاومة وعاشوا لحظات "جهنمية"، بحسب وصفهم.

وبحسب "يديعوت"، فإن جنود السرية قالوا: "استعددنا استخبارياً للمواجهة، بشكلٍ عام، مع توقع عددٍ قليل جداً من المقاتلين"، مُضيفين أنّه بشكلٍ مفاجئ "فُتحت نيران جهنمية نحونا من أسلحةٍ رشاشة وأسلحةٍ خفيفة وقذائف آر بي جي، من اتجاهات مختلفة ومن قبل عشرات المقاتلين".

وقالوا إن المعركة الهجومية تحولت إلى سباق للإنقاذ فقط، مشيرين إلى "استعداد غير جيد للمعركة".

يشار إلى أن قائدي السرية زعما أن انسحابهما جاء بسبب عدم وجود غطاء جوي جيد للجنود، فيما رفض جيش الاحتلال هذا الادعاء وقام بإقالتهما.

وأوقعت "كتائب القسام" جيش الاحتلال في كمائن عديدة، كما أنها نفذت مجزرة دبابات وآليات فاق عددها الـ300 خلال العدوان البري.

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