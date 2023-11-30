سفارات فلسطين تحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) عواصم/PNN- أحيت سفارات دولة فلسطين في عديد دول، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة رسمية وشعبية.

ففي العاصمة العراقية بغداد، أحيت السفارة الفلسطينية، بالتنسيق مع التيار الديمقراطي العراقي والمجلس العراقي للسلم والتضامن، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسط حضور جماهيري حاشد.

وقال سفير دولة فلسطين أحمد الرويضي، "هذا اليوم يتيح فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل، وإن شعبنا لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف، كما حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب توسيع المستعمرات سيؤديان إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل عادل، كما أن الشعب الفلسطيني يرفض مخطط التهجير، والحلول

التي تتجاوز حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وفي تركيا، أحيت السفارة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الخارجية التركية وبعثة الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي لدى الجمهورية التركية، وبعثة جامعة الدول العربية لدى الجمهورية التركية، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور حاشد في العاصمة أنقرة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إن شعبنا مصمم على أن يعيش في دولة مستقلة كاملة السيادة، وإنه لن يقبل بأقل من حقوقه الوطنية الكاملة التي كفلتها القوانين الدولية.

ودعا، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان، كما قرأ رسالة من الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة.

من جانبه، عبر رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى أنقرة عبد الحميد الحمزة عن دعم حق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.

بدوره، قال وزير النقل والمواصلات التركي عبد القادر أورال أوغلو في كلمة نيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، إن القيادة والشعب التركيين يدعمان الشعب الفلسطيني ضد الظلم والدمار والاحتلال، معبرا عن أمله في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي سريلانكا، أحيت السفارة الفلسطينية، بحضور رسمي وشعبي يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد سفير دولة فلسطين زهير زيد، أهمية التضامن الدولي مع شعبنا، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشكر زيد، القيادة السريلانكية على دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الصداقة والتضامن السريلانكية بيمال راتانايكا، إن جمهورية سريلانكا ممثلة برئيسها وحكومتها وشعبها تقف مع الشعب الفلسطيني، وتقف إلى جانبه حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي العاصمة الفيتنامية هانوي، أحيت سفارة دولة فلسطين بالتعاون مع اللجنة الفيتنامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجمعية الصداقة الفيتنامية الفلسطينية بمدينة هانوي، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دولة فلسطين وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

ودعا سفير دولة فلسطين سعدي الطميزي، إلى ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية والاستقلال.

وشدد، على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد تسوية شاملة قائمة على القانون الدولي ومخرجاته.

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