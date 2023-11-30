سفارات فلسطين تحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

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- Palestine News Network )
عواصم/PNN- أحيت سفارات دولة فلسطين في عديد دول، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة رسمية وشعبية.
ففي العاصمة العراقية بغداد، أحيت السفارة الفلسطينية، بالتنسيق مع التيار الديمقراطي العراقي والمجلس العراقي للسلم والتضامن، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسط حضور جماهيري حاشد.
وقال سفير دولة فلسطين أحمد الرويضي، "هذا اليوم يتيح فرصة للمجتمع الدولي لتركيز انتباهه على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال دون حل، وإن شعبنا لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف، كما حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية إلى جانب توسيع المستعمرات سيؤديان إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل عادل، كما أن الشعب الفلسطيني يرفض مخطط التهجير، والحلول
التي تتجاوز حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
وفي تركيا، أحيت السفارة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الخارجية التركية وبعثة الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي لدى الجمهورية التركية، وبعثة جامعة الدول العربية لدى الجمهورية التركية، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بحضور حاشد في العاصمة أنقرة.
وقال سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إن شعبنا مصمم على أن يعيش في دولة مستقلة كاملة السيادة، وإنه لن يقبل بأقل من حقوقه الوطنية الكاملة التي كفلتها القوانين الدولية.
ودعا، إلى وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان، كما قرأ رسالة من الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة.
من جانبه، عبر رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى أنقرة عبد الحميد الحمزة عن دعم حق الشعب الفلسطيني التاريخي والطبيعي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
بدوره، قال وزير النقل والمواصلات التركي عبد القادر أورال أوغلو في كلمة نيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، إن القيادة والشعب التركيين يدعمان الشعب الفلسطيني ضد الظلم والدمار والاحتلال، معبرا عن أمله في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وفي سريلانكا، أحيت السفارة الفلسطينية، بحضور رسمي وشعبي يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وأكد سفير دولة فلسطين زهير زيد، أهمية التضامن الدولي مع شعبنا، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وشكر زيد، القيادة السريلانكية على دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الصداقة والتضامن السريلانكية بيمال راتانايكا، إن جمهورية سريلانكا ممثلة برئيسها وحكومتها وشعبها تقف مع الشعب الفلسطيني، وتقف إلى جانبه حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي العاصمة الفيتنامية هانوي، أحيت سفارة دولة فلسطين بالتعاون مع اللجنة الفيتنامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجمعية الصداقة الفيتنامية الفلسطينية بمدينة هانوي، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دولة فلسطين وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
ودعا سفير دولة فلسطين سعدي الطميزي، إلى ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية والاستقلال.
وشدد، على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد تسوية شاملة قائمة على القانون الدولي ومخرجاته.
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