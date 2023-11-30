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14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تدخل قطاع غزة

11/30/2023 6:13:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الخميس، معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها إلى القطاع تباعًا.

وتشتمل هذه السيارات على التجهيزات الطبية الضرورية، مثل: أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرّة لنقل المرضى، وجبائر وأربطة، وغيرها من المستلزمات اللازمة.


وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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