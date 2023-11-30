الاقتصاد: خسائر كبيرة تكبدتها طوباس نتيجة إجراءات الاحتلال

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- Palestine News Network )
طوباس/PNN-- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الأنشطة الاقتصادية في محافظة طوباس تكبدت خسائر كبيرة بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها.
وأوضح مدير مديرية الوزارة في طوباس عماد أبو طبيخ، أن سلطات الاحتلال تعيق إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المنشآت الإنتاجية في المحافظة، ما تسبب بتراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض حجم العمالة.
ولفت، إلى أن القطاع الصناعي سجل انخفاضا بنسبة 70%، ما تسبب بإيقاف عمل منشآت الصناعات التحويلية مثل الحجر والرمل، وتوقف عدة كسارات عن العمل.
وأشار أبو طبيخ، إلى أن القطاع الزراعي سجل أيضا خسائر بقيمة 70%، خاصة في الأيام الأولى من العدوان على قطا غزة، لعدم تمكن المزارعين من تسويق منتجاتهم داخل أراضي الـ48.
وأكد، أن الاحتلال تعمد تجريف المناطق الزراعية، وتكسير الدفيئات الزراعية، وتضييق عمل المزارعين وخاصة في مناطق الأغوار.
وبدوره، قال مدير الغرفة التجارية في طوباس معن صوافطة، إن الاحتلال والمستعمرين يشددون تضييقاتهم واقتحاماتهم لمساكن المواطنين في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية، ويحطمون خيام المواطنين، كما استولوا على ألواح للطاقة الشمسية، وممتلكات وحيوانات للمواطنين.
يُذكر، أن عدد المنشآت العاملة في محافظة طوباس يبلغ 1965 منشأة، منها 995 تعمل في تجارة الجملة والمفرد والتجزئة وإصلاح المركبات.
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