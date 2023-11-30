الاقتصاد: خسائر كبيرة تكبدتها طوباس نتيجة إجراءات الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN-- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن الأنشطة الاقتصادية في محافظة طوباس تكبدت خسائر كبيرة بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها.

وأوضح مدير مديرية الوزارة في طوباس عماد أبو طبيخ، أن سلطات الاحتلال تعيق إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المنشآت الإنتاجية في المحافظة، ما تسبب بتراجع الطاقة الإنتاجية وانخفاض حجم العمالة.

ولفت، إلى أن القطاع الصناعي سجل انخفاضا بنسبة 70%، ما تسبب بإيقاف عمل منشآت الصناعات التحويلية مثل الحجر والرمل، وتوقف عدة كسارات عن العمل.

وأشار أبو طبيخ، إلى أن القطاع الزراعي سجل أيضا خسائر بقيمة 70%، خاصة في الأيام الأولى من العدوان على قطا غزة، لعدم تمكن المزارعين من تسويق منتجاتهم داخل أراضي الـ48.

وأكد، أن الاحتلال تعمد تجريف المناطق الزراعية، وتكسير الدفيئات الزراعية، وتضييق عمل المزارعين وخاصة في مناطق الأغوار.

وبدوره، قال مدير الغرفة التجارية في طوباس معن صوافطة، إن الاحتلال والمستعمرين يشددون تضييقاتهم واقتحاماتهم لمساكن المواطنين في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية، ويحطمون خيام المواطنين، كما استولوا على ألواح للطاقة الشمسية، وممتلكات وحيوانات للمواطنين.

يُذكر، أن عدد المنشآت العاملة في محافظة طوباس يبلغ 1965 منشأة، منها 995 تعمل في تجارة الجملة والمفرد والتجزئة وإصلاح المركبات.