مقتل امرأة حامل في جريمة طعن باللد داخل أراضي الـ48

MENAFN - Palestine News Network ) اللد/PNN- قُتلت، اليوم الخميس، امرأة، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، اليوم الخميس، في جريمة طعن بسكين في مدينة اللد.

وذكرت مصادر محلية، أن ضحية الجريمة في جريمة الطعن هي آية أبو حجاج من اللد.

ونُشر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة قيام المجرم بطعن المرأة في ظهرها، أمام طفليها، فسقطت على الأرض جراء ذلك واستمر في طعنها وهي تحاول الدفاع عن نفسها، ثم أقلته سيارة خصوصية قادها شخص آخر من المكان ولاذ بالفرار.

وتتواصل جرائم العنف والقتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48، إذ سُجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية اليوم مقارنة بالسنوات السابقة، راح ضحيتها 209 أشخاص، بينهم 16 امرأة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة إلى القضاء.