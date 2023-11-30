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إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل

11/30/2023 6:13:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب شاب (23 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب أحد المواطنين في منطقة جورة الأعرج بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب بلدة إذنا، ما أدى إلى إصابته بالفخذ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

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