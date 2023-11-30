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شركة كهرباء القدس تواصل تنفيذ بنود خطتها الخمسية وتنشئ محطة جديدة في رام الله

11/30/2023 6:13:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / مع استمرار التوسع العمراني والطلب المتزايد على الكهرباء، أنشأت شركة كهرباء محافظة القدس محطةً جديدة تتضمن محولين كهربائيين بقدرة 30 ميجا فولت أمبير، بتكلفة مالية وصلت 4.5 مليون شيكل، وذلك في حي الطيرة بمدينة رام الله.

وأوضح م. صلاح علقم مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة، أن مشروع المحطة يأتي ضمن الخطة الخمسية للأعوام (2020-2024) ويهدف إلى الاستجابة للتطور العمراني وتحسين الجود الكهربائية واستيعاب الأحمال المتزايدة، حيث وصلت تكلفة بناء وتطوير المحطات في مناطق الامتياز حتى نهاية العام الحالي 2023 إلى نحو ربع مليار شيكل.

بدوره، أشار م.اسامة رياحي مدير قسم المحطات الرئيسية في الشركة
أن مشروع محطة الطيرة يخدم المناطق التالية: حي الطيرة، عين قينيا، بيرزيت، سردا، أبو قش، روابي، الريحان، بيتونيا المنطقة الصناعية، وسط مدينة رام الله.

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