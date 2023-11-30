شركة كهرباء القدس تواصل تنفيذ بنود خطتها الخمسية وتنشئ محطة جديدة في رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / مع استمرار التوسع العمراني والطلب المتزايد على الكهرباء، أنشأت شركة كهرباء محافظة القدس محطةً جديدة تتضمن محولين كهربائيين بقدرة 30 ميجا فولت أمبير، بتكلفة مالية وصلت 4.5 مليون شيكل، وذلك في حي الطيرة بمدينة رام الله.
وأوضح م. صلاح علقم مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة، أن مشروع المحطة يأتي ضمن الخطة الخمسية للأعوام (2020-2024) ويهدف إلى الاستجابة للتطور العمراني وتحسين الجود الكهربائية واستيعاب الأحمال المتزايدة، حيث وصلت تكلفة بناء وتطوير المحطات في مناطق الامتياز حتى نهاية العام الحالي 2023 إلى نحو ربع مليار شيكل.
بدوره، أشار م.اسامة رياحي مدير قسم المحطات الرئيسية في الشركة
أن مشروع محطة الطيرة يخدم المناطق التالية: حي الطيرة، عين قينيا، بيرزيت، سردا، أبو قش، روابي، الريحان، بيتونيا المنطقة الصناعية، وسط مدينة رام الله.
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