الجري في طقس بارد أفضل للصحة

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال تقرير من المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو إن فوائد الجري في الطقس البارد تفوق فوائد الجري في ظروف أكثر دفئاً.

الرياضة في درجات حرارة باردة تساعد في تحويل الدهون البيضاء السيئة إلى دهون بنية جيدة

وأشار التقرير إلى أبحاث حديثة وجدت أن الجري في الطقس البارد يمكن أن يخدع الجسم في استجابات أيضية إيجابية، فيحرق المزيد من الدهون السيئة، ويفقد المزيد من الوزن.

وقال الدكتور جوشوا بلومغرين من جامعة راش: "لا يجب أن يجبر الطقس البارد العدائين على البقاء في الداخل، وأنا أشجع مرضاي على مواصلة الجري بأمان في الهواء الطلق، فالرياضة دواء حتى في الشتاء".

وأوضح بلومغرين أن ممارسة الرياضة في درجات الحرارة الباردة يمكن أن تساعد في تحويل الدهون البيضاء "السيئة" إلى دهون بنية "جيدة".

ووفق "هيلث داي"، يمكن أن تسبب الدهون البيضاء الالتهابات ومقاومة الأنسولين، في حين أن الدهون البنية هي أنسجة استقلابية تساعد على حرق السعرات الحرارية.

وبحسب التقرير، ينتج الركض في طقس بارد ضغطاً حرارياً أقل على الجسم، ما يجعل ممارسة الركض في الشتاء أسهل منها في الصيف.

كما ترتبط درجات حرارة الجسم المرتفعة بزيادة الجهد والضغط على القلب والرئتين والتمثيل الغذائي.

من ناحية أخرى، يمكن للجري في فصل الشتاء أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، في الوقت الذي تتسبب فيه درجات الحرارة الباردة تباطؤ عملية حرق الدهون، كمحاولة من الجسم للحفاظ على مخزون الطاقة.