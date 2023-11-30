مكتوم بن محمد: «كوب 28» فرصة هامة للحوار وتوحيد الجهود لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن مؤتمر "كوب 28" يمثل فرصة هامة لمد جسور الحوار وتوحيد الجهود الرامية لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام للعالم والبشرية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « تنطلق اليوم في الإمارات أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، حيث يجتمع العالم في دبي لمناقشة أهم الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات التغير المناخي كمسؤوليةٍ عالميةٍ مشتركة.. ويمثل المؤتمر فرصة هامة لمد جسور الحوار وتوحيد الجهود الرامية لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام للعالم والبشرية.. وستستمر الإمارات برؤية قيادتنا الرشيدة في احتضان الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من مخاطر التغير المناخي حتى تنعم الأجيال القادمة بعالمٍ صالحٍ للحياة..».

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