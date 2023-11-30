حاكم أم القيوين يأمر بالافراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة ، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة ، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد ال 52.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة .

ويأتي الأفراج عن النزلاء في اطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بَدْء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .

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