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حاكم أم القيوين يأمر بالافراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

11/30/2023 6:00:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة ، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة ، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد ال 52.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة .

ويأتي الأفراج عن النزلاء في اطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بَدْء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .

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