حاكم أم القيوين يأمر بالافراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

(MENAFN
- Al-Bayan)
أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة ، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة ، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد ال 52.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة .
ويأتي الأفراج عن النزلاء في اطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بَدْء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة .
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