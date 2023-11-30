مركز النقل المتكامل يشغل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً

أعلن مركز النقل المتكامل بالتعاون مع شركة تواصل للمواصلات وأدنوك للتوزيع والفطيم للسيارات، عن تشغيل أول مركبة أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينية تجريبياً، وذلك في رحلة تمثل تطوراً هائلاً نحو التنقل الحضري المستدام المثالي حيث يهدف هذا التعاون الرائد إلى إحداث تطور كبير في مجال النقل بمركبات الأجرة الصديقة للبيئة تعزيزاً لمكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال التنقل الحضري والمستدام.

ويركز هذا التعاون على تعزيز استخدام مركبات الأجرة النظيفة والمستدامة وتحقيق الأهداف البيئية في أبوظبي بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على الالتزام المشترك لتحقيق الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة في أبوظبي، حيث سيقوم الشركاء بدورٍ محوريٍ نحو الاستخدام الأمثل لمركبات الأجرة التي تعمل بالهيدروجين، مما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية لمركبة الأجرة الهيدروجينية الذكية التابعة لشركة تواصل للمواصلات.

وأكد مركز النقل المتكامل أن استخدام مركبات الأجرة الصديقة للبيئة يشكل عاملًا حيويًا في تعزيز بيئة أبوظبي المستدامة حيث يتسارع الانتقال عالمياً نحو اعتماد نظم النقل الخضراء. واليوم تعتبر إمارة ابوظبي من المدن السباقة في اعتماد وتشغيل مركبات أجرة تعمل بالطاقة الهيدروجينة حيث تعتبر هذه المركبات البديلة للوقود التقليدي إحدى الحلول الرئيسية للحفاظ على البيئة والتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث البيئي.

وسيحقق مركز النقل المتكامل تحولا كبيرا نحو تقديم خدمات نقل نظيفة ومستدامة من خلال دمج هذه التقنيات في قطاع النقل لإمارة أبوظبي، وسيسهم هذا التوجه في رفع كفاءة قطاع النقل ويعكس التزام إمارة أبوظبي بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، من خلال خلق أنماط تنقل حديثة ومستدامة تتناسب مع مستقبل الإمارة، تعمل جميعها كمنظومة شاملة تعزز بشكل كبير جودة الحياة ويحقق توازناً بين التطور الحضري وحماية البيئة.

وأفاد مركز النقل المتكامل بأن التعاون بين شركة تواصل للمواصلات والشركاء لإطلاق أول مركبة أجرة ذكية تعمل بالهيدروجين يعكس التزامنا بتوجيهات الحكومة بشأن الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في وسائل النقل بمركبات الأجرة، وهو ما يوضح جهودنا المستمرة لتعزيز الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع اعتماد حلول نقل مستدامة وآمنة وموثوقة وذكية داخل إمارة أبوظبي.

كما سيتم دراسة وتحليل البيانات التشغيلية، بما في ذلك عدد الكيلومترات المقطوعة وكمية الهيدروجين المستخدمة، وساعات التشغيل، وآلية عمليات التزود بالوقود النظيف. ويضمن هذا النهج المبني على البيانات تعزيز الشفافية لتقييم الكفاءة التشغيلية والتطوير المستمر، مما يساهم في تسريع اعتماد حلول النقل المستدامة والذكية في أبوظبي.

وتتلخص أهداف المشروع بتقليل الانبعاثات من مركبات الأجرة، وتعزيز الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال تطوير الأنظمة والخدمات الذكية وتطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية، للمنظومة باعتماد حلول نقل مستدامة وآمنة وموثوقة وذكية داخل إمارة أبوظبي، وستعمل شركة تواصل للمواصلات تحت اشراف مركز النقل المتكامل لدعم وضع استراتيجية لاستخدام مركبات الأجرة النظيفة والذكية خلال الفعاليات الكبرى والمعالم البارزة والزيارات الهامة، مما يعزز دور إمارة أبوظبي كمركز للتنقل المستدام. وتوفير بيانات تساعد في فهم جدوى استخدام المركبات الهيدروجينية في وسائل النقل بسيارات الأجرة على المدى الطويل، إذ أن التعبئة بالهيدروجين تعد أسرع من شحن بطاريات السيارات الكهربائية التقليدية، حيث يستغرق التعبئة فقط بضع دقائق، في حين ان إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر متجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، يسهم في تحقيق الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة في إمارة أبوظبي.





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