«تاكسي دبي» تكمل استعداداتها لتوفير أفضل خدمات التنقل لوفود وكبار زوار «COP28»

أعلنت شركة تاكسي دبي أنها استكملت استعداداتها للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، والتي انطلق اليوم في مدينة إكسبو دبي، وذلك من خلال تقديم الشركة خدمات التنقل الآمنة والموثوقة والذكية لضمان أفضل تجربة للوفود والمشاركين والزوار.

وأكدت الشركة حرصها على توفير منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة في أسطولها من المركبات الفاخرة (الليموزين) والمركبات الكهربائية والهجينة والحافلات، وفقاً لأفضل معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً.

وعكفت الشركة منذ شهر أكتوبر الماضي على التحضير للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وذلك من خلال عقد الاجتماعات اليومية لمناقشة خطة العمل، وتنفيذ التجارب الوهمية الاستباقية لمحاكاة عمليات تقديم خدمات تنقل الوفود والزوار قبل وأثناء وبعد انتهاء الحدث، مشيرة إلى مشاركة نحو 350 سائق ليموزين مع فريق عمل ضخم من موظفي إدارة تشغيل الأسطول في الشركة.

وبينت الشركة أن التحضيرات شملت أيضاً تدريب وتأهيل السائقين لقيادة أسطول المركبات الكهربائية بالتعاون مع شركة الفطيم، لتقديم خدمة تنقل متميزة لكبار الشخصيات المشاركة في الحدث إلى جانب مراقبة وصول المركبات ومتابعتها خلال رحلاتها اليومية من خلال الأنظمة المستخدمة في مركز التحكم، لافتة إلى أن إدارة تشغيل الأسطول في الشركة ستشارك خلال فترة انعقاد المؤتمر بتنظيم رحلات مدرسية يومية لأكثر من 7000 طالب وطالبة في إمارتي دبي وعجمان باستخدام أكثر من 170 حافلة لزيارة موقع الحدث وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وعدد من المدارس الخاصة.

وأكد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي "ش.م.ع"، أن استعدادات الشركة للمشاركة بأسطولها من السيارات الفاخرة والمركبات الكهربائية والحافلات تليق بالمؤتمر العالمي (cop28) وزواره من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الذي يمثل أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الدولة، يعد مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين، ومحطة تاريخية، ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

وأضاف الفلاسي: "تعكس مشاركة شركة تاكسي دبي في المؤتمر الذي يركز على التغير المناخي، دورها المتكامل في تقديم حلول شاملة للتنقل من خلال استخدام الشركة أنظمتها التقنية الحديثة في أسطولها المتنوع من المركبات، والتي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما تجسد هذه المشاركة التزام الشركة القوي بالاستدامة وتقديم مساهمة فعّالة في مكافحة تغير المناخ بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في هذا المجال وتعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع.