ينافس نفسه في ليفربول.. كلوب يستهدف معادلة رقمه القياسي

يستقبل ليفربول ضيفه لاسك لينز النمساوي على ملعب أنفيلد، مساء الخميس، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل لاسك الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل لضمان التأهل، وفي حال حقق الريدز الانتصار وفشل تولوز في الفوز على سانت جيلواز في المباراة الأخرى بالمجموعة، فسيضمن ليفربول صدارة المجموعة.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة لثمن النهائي، بينما يخوض الوصيف دور خروج المغلوب المؤهل لثمن النهائي في شهر فبراير المقبل، وإذا انتهت مباراة تولوز وسانت جيلواز بالتعادل، سيضمن ليفربول التواجد في أول مركزين بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام لاسك.

ونجح ليفربول في التسجيل آخر 29 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وفي حال نجح في التسجيل اليوم، ستكون تلك المرة الثالثة في تاريخ النادي التي يسجل خلالها في 30 مباراة متتالية والثانية تحت قيادة يورغن كلوب.

واعتمد ليفربول على 25 لاعبًا مختلفًا في 4 مباريات خاضها بالدوري الأوروبي هذا الموسم، ويعد هارفي إيليوت وواتارو إيندو الثنائي الوحيد الذي شارك أساسيًا في جميع المباريات، بينما خاض إيليوت جميع الدقائق.

وتحت قيادة كلوب نجح ليفربول في الفوز بـ 30 مباراة من أصل 44 مباراة خاضها في دور المجموعات بالمسابقات الأوروبية، وتعادل 7 لقاءات وتعرض لـ 7 هزائم، وعلى الأنفيلد لم يخسر سوى مباراة واحدة من أصل 22 لقاء.

وحقق ليفربول الانتصار في كل المباريات التسع التي خاضها على ملعبه في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا 27 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وبالوصول للجولة الخامسة، لا يوجد فريق سجل أهدافًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من ليفربول (12)، مناصفة مع باير ليفركوزن وفرايبورغ.

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