لماذا انتظر الرئيس الألماني نصف ساعة في مطار الدوحة قبل استقباله؟

انتظر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لما يقرب من نصف ساعة تقريبا، في الطائرة لدى وصوله إلى قطر، قبل أن يغادرها، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشتاينماير وهو يقف عند بابا الطائرة، ضاما ذراعيه فوق بعضهما البعض.

وفي هذه الأثناء كانت السجادة الحمراء في انتظار الضيف الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثلا عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

وبحث أمير قطر والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال لقائهما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، استعرض الطرفان، خلال جلسة المباحثات التي عقدت بالديوان الأميري، أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون المشترك.





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