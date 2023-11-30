أسبوع أبوظبي المالي يشهد إعلان «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» تأسيس حضور في الإمارات

خلال أسبوع أبوظبي المالي 2023، أعلنت «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» و«جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري»، إبرام شراكة استراتيجية محورية.

وترتكز هذه الشراكة على تأسيس «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» مكتب دائم لها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وجودها الأساسي في نيويورك وسنغافورة، وذلك بالتعاون مع «جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري»، والمنظومة الداعمة التي توفّرها أبوظبي والمنطقة عموماً.

وترسّخ هذه الخطوة الاستراتيجية مكانة «جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري»، بوصفها منصةً رائدةً في المنطقة لمستثمري رأس المال الاستثماري، ورأسمال النمو، إذ سيستفيد أعضاء الجمعية من تجربة عضوية معززة، تتيح الوصول إلى شبكة «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» المنتشرة حول العالم.

ستسعى الجمعيتان إلى تعزيز أوجه التعاون والابتكار والاستثمار في البيئة الغنية لرأس المال الاستثماري بالمنطقة، من خلال مبادرات متخصصة ومتنوعة. كما ستُسهم هذه الشراكة في بناء جسور قوية بين مستثمري «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص» في جميع أنحاء العالم، ونظرائهم في الشرق الأوسط.

تُبرز هذه الشراكة الطابع الاستثماري الديناميكي في المنطقة، مؤكدةً نجاح سياسات دولة الإمارات وإصلاحاتها التنظيمية التي تتناسب مع تطلعات المستثمرين في جذب أهم رؤوس الأموال الاستثمارية العالمية. فوفقاً لتقرير مرئيات البيانات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، الصادر عن «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص»، شهد النشاط الاستثماري في مجال رأس المال الاستثماري ارتفاعاً منذ عام 2021 - مخالفاً اتجاهات التمويل التقني العالمية - إذ تشير البيانات إلى نجاح الشركات الناشئة في المنطقة بجمع 1.1 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقالت كيت أمبروز الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس إدارة «الجمعية العالمية لرأس المال الخاص»: «يتطور الشرق الأوسط كمركز ديناميكي بارز في الاقتصاد العالمي، ونحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية في المنطقة، بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، نهدف من خلال جهودنا المشتركة إلى تعزيز منظومة الاستثمار عن طريق تمكين الابتكار ورأس المال، وتالياً، تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى الطويل، وذلك بالتوافق التام مع الجهات المحلية».

ومن جهتها، قالت نور سويد رئيسة مجلس الإدارة، والعضو المؤسس لجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري: «تُعد هذه الشراكة مع الجمعية العالمية لرأس المال الخاص، شهادة على قوة المشهد الاستثماري في الشرق الأوسط وإمكاناته، إنّنا نتطلع إلى تعزيز الشراكات المؤثرة، ودعم الابتكار، وخلق فرص ذات قيمة كبيرة لأعضائنا».

وقد صرح سالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا أن نشهد توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية المحورية بين الجمعية العالمية لرأس المال الخاص، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري. إن اختيار الجمعية العالمية لرأس المال الخاص تأسيس مكتب دائم لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة في منطقة أبوظبي، يسلط الضوء على تأثيرنا المتزايد في مشهد الاستثمار العالمي. ومع التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز بيئة محفزة للابتكار ومشجعة على الاستثمار، ستسهم هذه الشراكة في توسيع الفرص، ودعم جميع الجهات المعنية بالمنظومة. يتطلع سوق أبوظبي العالمي إلى دعم المبادرات التي ستنبثق من هذه الشراكة، ما يعزز مكانة منطقة أبوظبي، بوصفهـا عاصمة رأس المال».