انخفاض على أسعار الوقود خلال ديسمبر 2023

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الجمعة أول ديسمبر 2023، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 7 فلوس من 3.03 درهم في نوفمبر الى 2.96 درهم في ديسمبر، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 7 فلوس من الى 2.92 درهم في نوفمبر الى 2.85 درهم في ديسمبر. وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 8 فلوس من 2.85 درهم في نوفمبر الى 2.77 درهم في ديسمبر. كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 23 فلساً لكل لتر من الى 3.42 درهم في نوفمبر الى 3.19 درهم في ديسمبر.

كانت اللجنة قد أقرت تحفيض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023 بمقدار 41 فلساً في البنزين، و15 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.