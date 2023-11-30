مسؤول في سوق أبوظبي العالمي يتوقع نمواً قوياً لقطاع التكنولوجيا المالية بالإمارات خلال 3 سنوات

توقع واي لوم كووك، المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية "فينتك" نمواً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين إلى 3 أعوام القادمة.

وقال كووك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والعالم شهد تقدماً كبيراً عما كان عليه قبل ثماني سنوات.

وذكر كووك أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي يبلغ حوالي 5 الالف شركة، مشيراً إلى أن 200 شركة من الإجمالي تعمل في قطاع الخدمات المالية.

وأوضح واي لوم كووك ان 20% من الشركات المسجلة بالقطاع المالي في سوق أبوظبي العالمي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع وافاق نموه المستقبلية.

وأشار كووك إلى انعقاد فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر "فينتك أبوظبي" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي أمس، حيث تعد أكبر تجمع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم منتديات متخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والمخاطر والأمن، بالإضافة إلى نقاشات حيوية حول اقتصاد الجرائم المالية، جمعت مؤسسات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي لمناقشة الالتزام المبكر للإمارة بالذكاء الاصطناعي.

وذكر المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أن المشاركين في "فينتك أبوظبي" سلطو الضوء على مدى نضج قطاع العملات المشفرة، مساعي تصميم الاستقرار للعملات الرقمية، والعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية والتي تعمل على تحسين البنية التحتية للأصول الرقمية والتأثير الشامل للبلوكتشين والجيل الثالث من الإنترنت، في القطاع المالي.