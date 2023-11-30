موانئ دبي العالمية و «آر اس أي كولد تشين» توحدان جهودهما لتأسيس مركز لوجستي لسلاسل التوريد المُبرّدة

وقعت شركة "آر اس أي كولد تشين" عقد تأجير مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتطوير منشأة جديدة ومتطورة لسلاسل التوريد المُبرّدة في مركزها التجاري واللوجستي الرائد بجبل علي.

وتعتبر "آر اس أي كولد تشين" مشروعاً مشتركاً بين شركة "آر اس أي جلوبال" لسلاسل التوريد ومقرها دبي وشركة "أميريكولد" ومقرها أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة رائدة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم بدرجة حرارتها.

سيتم تصميم هذه المنشأة الجديدة وبناؤها وتشغيلها من قبل شركة "آر اس أي كولد تشين" على مساحة 100000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وستوفر المنشأة 40 ألف موقع لمنصات نقالة جديدة إلى منطقة الميناء مع توفير قدرات لنقل البضائع بدرجات حرارة متعددة، سواءً في المستودعات الجمركية للاحتفاظ بالبضائع مع الاستمرار في توفير جميع شروط التخزين اللازمة لها، أو في المستودعات غير الجمركية في حدود زمنية محددة، والربط بالحلول اللوجستية الأفضل في فئتها التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أن يبدأ بناء المنشأة الجديدة في أوائل عام 2024، ومن المتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2025.

وسيجمع المشروع بين البنية التحتية لشركة "آر اس أي كولد تشين" التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها والخبرات التشغيلية الكبيرة في الموانئ التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية وإمكانات الوصول إلى الأسواق لتحسين وتيرة تدفق المواد الغذائية الحساسة للحرارة في منطقة الشرق الأوسط وخارجه.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال حلول سلسلة التوريد الشاملة، تبحث مجموعة موانئ دبي العالمية دائماً عن طرق للابتكار وتوسيع قدراتها اللوجستية. ويسعدنا أن نتعاون مع "أميريكولد" و"آر اس أي جلوبال"

لتزويد متعاملينا بأفضل الحلول التي يمكن من خلالها التحكم بدرجة الحرارة للحفاظ على السلع القابلة للتلف، مما يعزز مرونة صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، قال أبيشيك شاه، الرئيس التنفيذي لشركة "آر اس أي كولد تشين" : "وضع تعاوننا الأولي مع أميريكولد الأساس لتوسعنا وعزز التزامنا بتوفير حلول سلاسل التوريد المُبرّدة ذات المستوى العالمي. واليوم، يؤدي توحيد جهودنا مع مجموعة موانئ دبي العالمية إلى رفع قدراتنا لخدمة القطاع وتوسيع تخصصنا على مستوى الإقليم ومدى وصولنا لإعادة تشكيل عمليات توزيع الأغذية في المنطقة. وبدعم من شركتي أميريكولد ومجموعة موانئ دبي العالمية الرائدتين في مجال الخدمات اللوجستية، ننطلق لفتح فرص مثيرة في الشرق الأوسط".

وقال جورج تشابيل، الرئيس التنفيذي لشركة أميريكولد: "تلتزم أميريكولد بالاستثمار في حلول جديدة ومبتكرة طويلة الأجل، تهدف إلى تحسين سلاسل التوريد المُبرّدة من مواقع الإنتاج إلى المستهلكين. وتوفر هذه الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية أوجه تعاون فريدة من نوعها تخلق قيمة كبيرة للمتعاملين المحليين والعالميين. إننا نتطلع إلى تحقيق هذه الرؤية في دبي مع أول مشروع من بين العديد من المشاريع معاً."

وقال عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد -

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: توفر بنيتنا التحتية عالمية المستوى في ميناء جبل علي وجافزا، إلى جانب مزايا الربط التجاري عالمياً، منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المنتجات الغذائية في المنطقة. ونتطلع إلى وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي سيجمع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الأغذية معاً ويعزز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي."

توسيع طموحات سلاسل التوريد المُبرّدة

ستقود المراحل اللاحقة من تطوير مشروع "آر اس أي كولد تشين" إلى مضاعفة سعة شبكتها تقريباً لتبلغ

70,000 موضع للمنصات النقالة،(وهو مصطلح للقياس الكمي فيما يتعلق بكمية المخزون) وسيوفر الموقع الاستراتيجي لهذه المنشأة الجديدة سهولة الوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع، مما يخدم احتياجات التوزيع المحلية والعالمية. وتتمتع جافزا بمنظومة متطورة للغاية للأطعمة والمشروبات تم تصميمه لتلبية المتطلبات الديناميكية لصناعة الأغذية وقطاعات متعددة مثل البيع بالتجزئة ومنتجات البقالة والتجارة السريعة ومطاعم الخدمة السريعة والدواجن والمأكولات البحرية وغيرها.

وقد تم تصميم منصة سلاسل التوريد المُبرّدة الجديدة لتوفير حلول عالمية المستوى تعمل على تحسين سلسلة التوريد الإقليمية من المزرعة إلى المائدة، وتقليل النفايات وخفض التكاليف، كما تمثل حلاً فعّالاً من حيث التكلفة للشركات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين في المنطقة.

حضر حفل التوقيع أبهيشيك شاه، الرئيس التنفيذي لشركة "آر اس أي كولد تشين" ، و جورج تشابيل، الرئيس التنفيذي لشركة أميريكولد ، و عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد" -

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية وقعت في عام 2022 اتفاقية شراكة مع أمريكولد للاستثمار في سلاسل التوريد العالمية في مجال المنتجات الغذائية لتكون أكثر مرونة وكفاءة واستدامة. وتقول الشركة ان الجمع بين البنية التحتية العالمية التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها في شركة أميريكولد وعلاقات المتعاملين الإستراتيجية، مع البنية التحتية للموانئ التي توفرها مجموعة موانئ دبي العالمية وحلولها اللوجستية المتكاملة، سيؤدي إلى تحسين غير مسبوق لتدفق المنتجات الغذائية عالمياً.