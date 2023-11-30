-->

Friday, 01 December 2023 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوغل تدفع 74 مليون دولار سنوياً لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا

11/30/2023 6:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت شركة الأمريكية العملاقة «غوغل»، على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً، أي ما يعادل نحو 74 مليون دولار أمريكي، لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا، كجزء من صفقة مع الحكومة، ما أنهى نزاعاً كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.

وتأتي الاتفاقية قبل أسابيع فقط من دخول قانون وطني حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار، مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.

وبعد الإعلان عن هذا الاتفاق، صرحت Meta الشركة الأم لـ «فيسبوك» و«إنستغرام»، بأن الصفقة مع «غوغل» لن تؤثر في قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن غوغل وافقت على تقديم الدعم المناسب للصحافيين، معرباً عن أسفه أن شركة Meta تواصل التنصل التام من أي مسؤولية تجاه المؤسسات الكندية.

MENAFN30112023000110011019ID1107515241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث