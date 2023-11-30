غوغل تدفع 74 مليون دولار سنوياً لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا

وافقت شركة الأمريكية العملاقة «غوغل»، على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً، أي ما يعادل نحو 74 مليون دولار أمريكي، لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا، كجزء من صفقة مع الحكومة، ما أنهى نزاعاً كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.

وتأتي الاتفاقية قبل أسابيع فقط من دخول قانون وطني حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار، مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.

وبعد الإعلان عن هذا الاتفاق، صرحت Meta الشركة الأم لـ «فيسبوك» و«إنستغرام»، بأن الصفقة مع «غوغل» لن تؤثر في قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن غوغل وافقت على تقديم الدعم المناسب للصحافيين، معرباً عن أسفه أن شركة Meta تواصل التنصل التام من أي مسؤولية تجاه المؤسسات الكندية.