غوغل تدفع 74 مليون دولار سنوياً لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت شركة الأمريكية العملاقة «غوغل»، على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً، أي ما يعادل نحو 74 مليون دولار أمريكي، لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا، كجزء من صفقة مع الحكومة، ما أنهى نزاعاً كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.
وتأتي الاتفاقية قبل أسابيع فقط من دخول قانون وطني حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار، مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.
وبعد الإعلان عن هذا الاتفاق، صرحت Meta الشركة الأم لـ «فيسبوك» و«إنستغرام»، بأن الصفقة مع «غوغل» لن تؤثر في قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.
وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن غوغل وافقت على تقديم الدعم المناسب للصحافيين، معرباً عن أسفه أن شركة Meta تواصل التنصل التام من أي مسؤولية تجاه المؤسسات الكندية.
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