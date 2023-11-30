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«بي إم ومرسيدس»: إنشاء 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في الصين

11/30/2023 6:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن تتعاون شركتا «بي إم دبليو ايه جي» و«مرسيدس-بنز جروب ايه جي»، في إنشاء شبكة شحن سريع للسيارات الكهربائية في الصين، مع خطة لفتح ما لا يقل عن 1000 محطة شحن بحلول عام 2026، وهي خطوة ستظل تترك شركتي تصنيع السيارات الفاخرة خلف شركة «تسلا».

وقالت شركة «بي إم دبليو»، إن المواقع الأولى ستفتتح في العام المقبل في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً على السيارات الكهربائية، من خلال مشروع مشترك بين الشركات الصينية التابعة لكلتا الشركتين الألمانيتين لصناعة السيارات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتهدف هذه الخطوة إلى اللحاق بمواقع الشحن الحالية التابعة لشركة تسلا، والتي يبلغ عددها أكثر من 1600 محطة شحن في الصين.

وتعتزم شركتا «بي إم دبليو» و«مرسيدس»، اللتان تعملان بالفعل مع شركات أخرى في إنشاء محطات الشحن السريع في أوروبا، فتح محطات شحن في الصين لمجموعة واسعة من العلامات التجارية للسيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إن بعض الخدمات، مثل الحجوزات عبر الإنترنت، ستكون حصرية لعملائها.

وتقود الصين التحول العالمي إلى السيارات الكهربائية، مدفوعة بالتنفيذ السريع للبنية التحتية التي تضم الآن 715 ألف موصل فائق السرعة، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ، أي نحو 12 ضعف عدد أجهزة الشحن عالية السرعة المتاحة في أوروبا.

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