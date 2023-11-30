نيكاي الياباني يسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، ليسجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، إذ أدت الرهانات على وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها إلى ارتفاع الأسهم العالمية.

وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من موسم أرباح قوي للشركات حل في وقت سابق من الشهر الجاري. وساعد انخفاض الين المصدرين وتجار التجزئة على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بنجاح.

وارتفع نيكاي 0.5 في المئة إلى 33486.89 نقطة عند الإغلاق، وصعد في جلسة ما بعد الظهر، بعد أن أمضى معظم فترة الصباح على انخفاض طفيف.

وأدى ذلك إلى زيادة مكاسب المؤشر لهذا الشهر إلى 8.52 في المئة، وهي الأكبر منذ نوفمبر 2020.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.44 في المئة، خلال الجلسة، ليحقق مكاسب شهرية 5.38 في المئة.

ووصل نيكاي إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً، عند 33853.46 نقطة، في 20 نوفمبر.

وأصبحت أسهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر رابح بالنسبة المئوية، وبالنقاط على المؤشر، بعدما ارتفعت 4.32 في المئة.

وزاد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.94 في المئة الليلة الماضية، مقارنة بأداء متباين للغاية لمؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسة.

وسجلت أسهم شركات الشحن أفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، بعدما ارتفعت 2.01 في المئة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 133 سهماً، وانخفض 87، واستقر خمسة.