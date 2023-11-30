اتفاق مبدئي في «أوبك+» لخفض إضافي بأكثر من مليون برميل نفط يومياً

اتفاق مبدئي في «أوبك+» لخفض إضافي بأكثر من مليون برميل نفط يومياً
التاريخ
11/30/2023 6:00:24 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مصدر في أوبك+ قبل اجتماعات رسمية للمجموعة من المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم الخميس إن أوبك+ توصلت إلى اتفاق مبدئي لخفض إضافي لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا.
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