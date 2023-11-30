اسرانا واسراهم

MENAFN - Khaberni) المتابع لمشاهد عمليات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية وبين الإسرائيليين وطريقة كل طرف في التعامل مع أسراه ، سيجد ما يعكس أخلاقيات أطرافها وقيمهم ومشاعرهم وانتماءهم الإنساني، وهذا ما كشفته عملية التبادل اليومي ، وكيف تعاملت حركة المقاومة مع رهائنها ، وهذا ما أكده الرهائن انفسهم الذين تحدثوا بكل صراحة ومصداقية عن التعامل الحضاري والإنساني والأخلاقي معهم ، فيما الكيان الاسرائيلي جسد كعادته همجيته وعنصريته في مشاهد تعاطيه مع الأسرى الفلسطينيين ، لدرجة أن قام ومن خلال أجهزته الأمنية القمعية وقبل الإفراج عن الأسرى ، باقتحام منازلهم بهدف تحذير وتهديد أفراد أسر المفرج عنهم من القيام بأي مظاهر احتفالية أو السماح لأقاربهم بزيارتهم ابتهاجا بتحررهم من سجون الاحتلال ، لكن الأمر لم يتوقف هنا ، بل ذهبت أجهزة الكيان الاسرائيلي إلى منع وسائل الإعلام العربية والأجنبية من تغطية عملية الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، كما تم منع وسائل الإعلام من زيارة منازل الأسرى المفرج عنهم..





بالمقابل كيف شاهد العالم المقاومة الفلسطينية وهي تقوم بتسليم الرهائن وتتبادل معهم التحيات ، والتلويح بالأيادي مودعين بعضهم ، وابتسامات الرضا تزين محياهم، فيما الكيان الاسرائيلي مارس ضغوطات جسدية ونفسية بحق الأسرى المفرج عنهم وتهديدهم بإعادة اعتقالهم إن هم شاركوا أسرهم وأقاربهم لحظات الفرح، لدرجة مُنع أهالي وأقارب الأسرى من الاقتراب من سجون الاعتقال بأكثر من سبعة كيلو مترات ، فيما من اقترب على مسافة خمسة كيلو من السجون تم مواجهته بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي والرصاص الحي.





وفي الوقت الذي خرج الرهائن الإسرائيليين به يشيدون بأخلاق المقاومة وانسانيتهم ، ومشاعرهم النبيلة ، وتعاملهم الراقي معهم طيلة فترات احتجازهم ، وكيف قدموا لهم كل احتياجاتهم من المواد الغذائية والأدوية ، رغم ظروف الحرب ووحشية الآلة العسكرية الصهيونية التي دمرت كل شيء في القطاع، فيما خرج الأسرى الفلسطينيين يتحدثون عن بشاعة السلوكيات الصهيونية وهمجية تعاملهم مع الأسرى وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة وحرمانهم من كل الحقوق التي كفلتها لهم كل القوانين والتشريعات الدولية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،





إن هذا التميز في عملية التبادل بين المقاومة التي أشيد بها وبأخلاقياتها ونبل مشاعرها وإنسانيتها، وبين تعامل الكيان الإسرائيلي وتجرده من كل القيم والاخلاقيات الحضارية والإنسانية، وهذا الفرق يعكس نفسه ومشاهده على أخلاقيات الحرب في الميدان بين مقاومة تدافع عن وطنها ومحتل يرتكب أبشع الجرائم ، بل ويصف المقاومة وأهل الأرض بأنهم إرهابيون فيما يصف نفسه بالكيان الديمقراطي والمتحضر في تزوير فاضح لحقائق المشهد وأطيافه وتداعياته..





وحتى الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم ، فقد جعل أجهزة مخابراته هي من تلتقي بهم وتحت ذريعة الفحوصات الطبية ، اذ تم توزيعهم على المستشفيات اسميا ، لكن بالواقع تم فتح قسم للتحقيق في كل مستشفى مع مواطنيه الرهائن ليعرف منهم أماكن المقاومة وأين عاشوا طيلة أيام احتجازهم ، وما فشلت فيه الأجهزة الأمنية والاستخبارية من ( الموساد) إلى ( الشاباك) إلى (الشين بيت) وأجهزة أخرى متفرعة عنهم، وما عجزت عن معرفته أجهزته .





وأخيرا فان ذلك تدليل حاسم على هزيمة يعيشها الكيان الاسرائيلي وأجهزته ويقتات مرارتها ، والتي ستبقى عالقة تذكره وتذكر أجياله القادمة عن بداية نهاية الكيان حسب زعيمهم ( بن جوريون) الذي أكد في ( وصيته لقادة كيانه والأجيال المتعاقبة، بأن نهاية كيانهم ستبدأ حين يتلقى جيش الدفاع الاسرائيلي هزيمته الأولى) وهذه ليست مجرد وصية بل قاعدة راسخة في عقول الاسرائيليين الذين يؤمنون بهذه المقولة لـ(بن جوريون) الذي يعد بنظرهم مثلهم الأعلى.

والله ولي الصابرين