اسرانا واسراهم

(MENAFN
- Khaberni) المتابع لمشاهد عمليات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية وبين الإسرائيليين وطريقة كل طرف في التعامل مع أسراه ، سيجد ما يعكس أخلاقيات أطرافها وقيمهم ومشاعرهم وانتماءهم الإنساني، وهذا ما كشفته عملية التبادل اليومي ، وكيف تعاملت حركة المقاومة مع رهائنها ، وهذا ما أكده الرهائن انفسهم الذين تحدثوا بكل صراحة ومصداقية عن التعامل الحضاري والإنساني والأخلاقي معهم ، فيما الكيان الاسرائيلي جسد كعادته همجيته وعنصريته في مشاهد تعاطيه مع الأسرى الفلسطينيين ، لدرجة أن قام ومن خلال أجهزته الأمنية القمعية وقبل الإفراج عن الأسرى ، باقتحام منازلهم بهدف تحذير وتهديد أفراد أسر المفرج عنهم من القيام بأي مظاهر احتفالية أو السماح لأقاربهم بزيارتهم ابتهاجا بتحررهم من سجون الاحتلال ، لكن الأمر لم يتوقف هنا ، بل ذهبت أجهزة الكيان الاسرائيلي إلى منع وسائل الإعلام العربية والأجنبية من تغطية عملية الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، كما تم منع وسائل الإعلام من زيارة منازل الأسرى المفرج عنهم..
بالمقابل كيف شاهد العالم المقاومة الفلسطينية وهي تقوم بتسليم الرهائن وتتبادل معهم التحيات ، والتلويح بالأيادي مودعين بعضهم ، وابتسامات الرضا تزين محياهم، فيما الكيان الاسرائيلي مارس ضغوطات جسدية ونفسية بحق الأسرى المفرج عنهم وتهديدهم بإعادة اعتقالهم إن هم شاركوا أسرهم وأقاربهم لحظات الفرح، لدرجة مُنع أهالي وأقارب الأسرى من الاقتراب من سجون الاعتقال بأكثر من سبعة كيلو مترات ، فيما من اقترب على مسافة خمسة كيلو من السجون تم مواجهته بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي والرصاص الحي.
وفي الوقت الذي خرج الرهائن الإسرائيليين به يشيدون بأخلاق المقاومة وانسانيتهم ، ومشاعرهم النبيلة ، وتعاملهم الراقي معهم طيلة فترات احتجازهم ، وكيف قدموا لهم كل احتياجاتهم من المواد الغذائية والأدوية ، رغم ظروف الحرب ووحشية الآلة العسكرية الصهيونية التي دمرت كل شيء في القطاع، فيما خرج الأسرى الفلسطينيين يتحدثون عن بشاعة السلوكيات الصهيونية وهمجية تعاملهم مع الأسرى وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة وحرمانهم من كل الحقوق التي كفلتها لهم كل القوانين والتشريعات الدولية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
إن هذا التميز في عملية التبادل بين المقاومة التي أشيد بها وبأخلاقياتها ونبل مشاعرها وإنسانيتها، وبين تعامل الكيان الإسرائيلي وتجرده من كل القيم والاخلاقيات الحضارية والإنسانية، وهذا الفرق يعكس نفسه ومشاهده على أخلاقيات الحرب في الميدان بين مقاومة تدافع عن وطنها ومحتل يرتكب أبشع الجرائم ، بل ويصف المقاومة وأهل الأرض بأنهم إرهابيون فيما يصف نفسه بالكيان الديمقراطي والمتحضر في تزوير فاضح لحقائق المشهد وأطيافه وتداعياته..
وحتى الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم ، فقد جعل أجهزة مخابراته هي من تلتقي بهم وتحت ذريعة الفحوصات الطبية ، اذ تم توزيعهم على المستشفيات اسميا ، لكن بالواقع تم فتح قسم للتحقيق في كل مستشفى مع مواطنيه الرهائن ليعرف منهم أماكن المقاومة وأين عاشوا طيلة أيام احتجازهم ، وما فشلت فيه الأجهزة الأمنية والاستخبارية من ( الموساد) إلى ( الشاباك) إلى (الشين بيت) وأجهزة أخرى متفرعة عنهم، وما عجزت عن معرفته أجهزته .
وأخيرا فان ذلك تدليل حاسم على هزيمة يعيشها الكيان الاسرائيلي وأجهزته ويقتات مرارتها ، والتي ستبقى عالقة تذكره وتذكر أجياله القادمة عن بداية نهاية الكيان حسب زعيمهم ( بن جوريون) الذي أكد في ( وصيته لقادة كيانه والأجيال المتعاقبة، بأن نهاية كيانهم ستبدأ حين يتلقى جيش الدفاع الاسرائيلي هزيمته الأولى) وهذه ليست مجرد وصية بل قاعدة راسخة في عقول الاسرائيليين الذين يؤمنون بهذه المقولة لـ(بن جوريون) الذي يعد بنظرهم مثلهم الأعلى.
والله ولي الصابرين
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